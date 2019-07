Sicurezza e decoro nel centro storico, Picchielli (Lega): "Cosa fa l'Amministrazione?"

Nel Consiglio Comunale di domani, 18 Luglio, presenterò la mia interrogazione sul degrado, sulla mancanza di sicurezza e di decoro nel centro storico di Empoli.

Purtroppo le tensioni sociali e la difficile integrazione dei molti immigrati presenti, rende necessario un intervento dell'amministrazione comunale a livello locale, come è stato fatto a livello nazionale dal governo. Il centro storico è in preda al degrado, con schiamazzi e bivacchi fino a notte fonda, come mi è stato segnalato da molti residenti e come ho verificato personalmente durante vari sopralluoghi.