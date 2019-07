Sorpreso con ventuno dosi di cocaina, un arresto a Pisa

Aveva con sé ben ventuno dosi di cocaina pronte per lo spaccio, per questo è stato arrestato. A finire in manette a Pisa è stato un uomo di origini tunisine, beccato in via Vespucci ieri, martedì 16 luglio.

Gli agenti di polizia, dopo un breve inseguimento, lo hanno perquisito trovandogli indosso la sostanza stupefacente e 95 euro, sicuramente frutto dello spaccio.

Portato davanti al giudice questa mattina per l’udienza direttissima, l'uomo, regolare su territorio nazionale, è stato condannato a seguito di patteggiamento a 8 mesi di reclusione e 1000 euro di sanzione pecuniaria, pena sospesa con misura accessoria del divieto di dimora nel comune di Pisa.

