Steve Hackett Firenze, un concerto dedicato a Selling England by the Pound

Steve Hackett al Musart Festival Firenze! Il leggendario ex chitarrista dei Genesis sarà in concerto giovedì 18 luglio in piazza della Santissima Annunziata a Firenze (ore 21,15), nell’ambito del Genesis Revisited Tour 2019.

Per la prima volta Steve Hackett eseguirà interamente l'album dei Genesis “Selling England by the Pound”. Uscito nel 1973, il disco conquistò subito la cima delle classifiche nel Regno Unito ed è stato descritto come “l'album definitivo dei Genesis”. Tra i brani più noti: “Dancing with the Moonlit Knight”, “Firth of Fifth”, “Cinema Show” e naturalmente I Know “What I Like (In Your Wardrobe)”.

Il 2019 segna anche il 40° anniversario di uno degli album solisti più famosi di Steve Hackett, “Spectral Mornings”, cui verrà reso tributo con l’esecuzione di alcuni brani. Non mancheranno gli intramontabili classici dei Genesis e brani dall’ultimo album da solista “At the Edge of Light”.

I biglietti per il concerto (biglietti posti numerati da 28,75 a 57,50 euro) sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana e online su Ticketone. Per chi lo desidera è disponibile il Gold Package (118 euro), che al biglietto di primo settore abbina ingresso dedicato, visita guidata ai luoghi d’arte della piazza, area hospitality, servizio catering, riduzioni per mostre e attività culturali.

Sul palco Steve Hackett sarà accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

Il tour estivo 2019 di Steve Hackett è prodotto da Musical Box 2.0 Promotion e Ventidieci.

Come di consueto, prima del concerto serale, ci sono gli appuntamenti Musart a ingresso libero: alle ore 18 nell’ex tipografia dell’Istituto Geografico Militare suona il trio di Giuseppe Scarpato, chitarrista e storico collaboratore di Edoardo Bennato.

Alle 18,30 nel Chiostro di Levante dell’Università degli Studi di Firenze (piazza Brunelleschi) l’incontro “Sex & Charlie & Rock ‘n Roll”: pioniere dello show business italiano ed editore musicale, Francesco Sanavio ci racconta gli anni ruggenti tra contestazioni e grandi intuizioni. Con lui il giornalista Marco Mangiarotti, conduce Stefano Senardi.

Sempre nel Chiostro di Levante, alle 20 e alle 21 proiezione dei docu-film “Pino Daniele - Terra mia” e “Vasco Rossi … Ma cosa vuoi che sia una canzone” tratti dalla serie “33 Giri – Italian Masters”, in collaborazione con Sky Arte. Per questi appuntamenti è richiesta la prenotazione sul sito musartfestival it.

E ancora, dalle 10 alle 19 (e per gli spettatori di Steve Hackett anche dalle 20 alle 21) nella sala Bookshop dell’Istituto degli Innocenti, i grandi concerti fiorentini degli anni 2000/2009 rivivono nella mostra BECAUSE THE NIGHT, ingresso libero senza prenotazione). Alle 20 in piazza Brunelleschi la Balkan music degli Akro Batik.

Ricordiamo che dalle ore 20 gli spettatori di Musart possono visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti a piazza della Santissima Annunziata. Tra questi l’Istituto degli Innocenti, l’Istituto Geografico Militare, la Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze, la Chiesa di Santa Maria degli Innocenti, la Chiesa di San Francesco Poverino, il Giardino del Museo Archeologico, la Basilica di Santissima Annunziata e, novità di quest’anno, l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Musart Festival 2019 è prodotto da associazione culturale Musart in co-organizzazione con Istituto degli Innocenti. È realizzato con il contributo di Comune di Firenze/Estate Fiorentina, Città Metropolitana di Firenze, Toscana Promozione Turistica, Fondazione CR Firenze. E’ sostenuto da Toscana Aeroporti, Publiacqua, Unicredit, Firenze Parcheggi, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Ruffino, Prinz, Birra Messina. Media partners Sky Arte e Radio Capital. Si avvale dei partner Trenitalia, Destination Florence. In collaborazione con Istituto Geografico Italiano e Università degli Studi di Firenze.

Info tel. 055.667566 - musartfestival it

Steve Hackett - biglietti posti numerati (compresi diritti di prevendita)

1° settore € 57,50

2° settore € 46,00

3° settore € 36,80

4° settore € 28,75

Gold Package 118 euro

Gold Package comprende biglietto di primo settore; pass per accesso preferenziale; visita guidata ai luoghi d’arte più significativi di Piazza SS. Annunziata e attigui (dalle 19.30 alle 20.15); area hospitality pre-show e servizio catering con aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino (dalle 20.15 alle 21.15); carnet di ingressi e riduzioni per mostre, musei e attività culturali della città.

Prevendite

Box Office Toscana e Ticketone

Info Musart Festival Firenze

Piazza della Santissima Annunziata - Firenze

Info tel. 055.667566 – musartfestival it

Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.

Tutte le notizie di Firenze