Sono arrivati a 5 i km di coda per un tamponamento che ha coinvolto 5 auto lungo la sgc Fi-Pi-Li nell'area pisana. L'incidente è avvenuto qualche centinaio di metri prima dell'uscita di Navacchio nella carreggiata in direzione Pisa. Ci sono alcuni feriti, tutti non gravi. Sul posto i mezzi della Misericordia di Cascina e Latignano, inviati dal 118 Pisa-Livorno.

