Truffa dell'acqua inquinata, via 3mila euro e oggetti preziosi a Capraia e Limite

In via Ivo Montagni a Capraia e Limite è avvenuto l'ennesimo episodio di truffa del falso addetto, che ha raggirato una coppia di anziani affermando che, a causa dell'inquinamento dell'acqua potabile, dovevano mettere tutti i loro valori in frigorifero. Nonostante l'assurda richiesta, i coniugi si sono fidati e il malvivente è riuscito a portare via tutto quanto e a fuggire. Il bottino consta di circa tremila euro in contanti, un libretto degli assegni, monili e orologi d'oro. Ieri pomeriggio è stata sporta la denuncia ai carabinieri della locale stazione.

