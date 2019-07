Tutela del patrimonio culturale: 19,2 milioni alla Toscana

"È ufficiale: saranno destinati 180 milioni di euro dal MiBAC al Fondo Tutela dei Patrimoni culturali, che permetteranno di realizzare 595 interventi necessari da tempo. Di questi, oltre 19 milioni sono destinati alla Toscana!" così la deputata Yana Ehm, Movimento 5 Stelle.

"Sono particolarmente felice perché grazie a questi finanziamenti, attesi da anni, possiamo finalmente realizzare interventi che erano stati messi da parte e che i cittadini toscani, e non solo, aspettano da tempo! Si tratta, in particolare di circa 50 interventi previsti. Di seguito alcuni tra i più significativi:

- 900mila euro per il Museo delle navi antiche di Pisa e il centro di restauro del legno bagnato;

- Due milioni di euro suddivisi in quattro parti uguali e assegnati a lavori di consolidamento, restauro e riqualificazione funzionale e impiantistica per la messa in sicurezza della villa medicea di Cerreto Guidi a Firenze; il restauro delle Mura di Montecarlo, del palazzo Ducale (Lu) e di villa Bellavista (Pt);

- Due milioni e 400mila euro equamente divisi tra la messa in sicurezza e il restauro dell’Acquedotto mediceo a San Giuliano Terme (Pi) e il completamento, adeguamento e allestimento dell’ex convento dei Domenicani a Livorno;

- Nel 2020 prevista l'erogazione di altri due milioni di euro per la cura di palazzo Ducale (Li); due milioni di euro per l’acquedotto mediceo di San Giuliano Terme (Pi); un milione e 100mila euro per villa Bellavista (Pt) e 600mila euro per l’archivio di Stato a Firenze.

Insomma, una vera vittoria per la nostra Regione, per l'Italia e per tutti coloro che nel Mondo amano la cultura e l'arte!" conclude la deputata toscana.

Tutte le notizie di Toscana