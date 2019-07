Un castello di suoni, quattro concerti in due mesi tra San Miniato e le frazioni

Un cartellone con concerti di gran classe anima “Un castello di suoni”, la rassegna del Comune di San Miniato, organizzata in collaborazione con la Fondazione San Miniato Promozione. Il primo appuntamento è previsto domenica 21 luglio con “Una banda in festa”, il concerto in piazza della Chiesa a Cigoli della Filarmonica “Del Bravo” di La Scala, con la partecipazione del gruppo folkloristico e delle majorettes. Si prosegue lunedì 29 luglio con “Opere... in aria”, un concerto di musica lirica che si svolgerà nell'ex frantoio alla Biblioteca Comunale “Luzi” di San Miniato, con Katia Tempestini (mezzosoprano), Marco Mustaro (tenore), Flavio Fiorini (pianoforte), sulle musiche di Puccini, Mascagni e Verdi. Giovedì 1 agosto in piazza della chiesa a Stibbio in scena il Montecarlo Trio - jazz and blues experience, con Lisa Buralli (voce), Antonio Maroni (pianoforte) e Gianluca Baroncelli (sax e voce). Ultimo appuntamento lunedì 5 agosto ai Loggiati del Seminario a San Miniato con “Orchestra Ars Sinfonica”, un viaggio attraverso la musica italiana del '900, con Elisa Malatesti (voce solista) e Gabriele Centorbi (direttore).

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 e sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: Ufficio Cultura 0571/406700 - cultura@comune.san-miniato.pi.it oppure Ufficio Informazioni Turistiche 0571/42745 – segreteria@sanminiatopromozione.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Miniato