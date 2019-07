Viabilità a Empoli, continuano i lavori di manutenzione

Manutenzione delle strade comunali: proseguono i lavori sulla viabilità cittadina, interventi che riguardano il centro cittadino di Empoli, ma anche altre zone. L’obiettivo è quello di risanare alcuni tratti che presentano problemi dovuti a cedimenti del manto sottostante.

In questa settimana si sta procedendo in Via Raffaello Sanzio, già interessata dai lavori nei giorni scorsi.

Questa mattina, mercoledì 17 luglio, la ditta incaricata dal Comune sta lavorando nel primo tratto, lato centro.

Domani i lavori proseguiranno in Via Roma, tratto da Via Giovanni da Empoli a Piazza Don Minzoni; poi, meteo permettendo, il programma prevede lavori in Via Leonardo da Vinci, tratto all’intersezione con Via Cavour, e in Viale Giotto, nei pressi di Via Dainelli.

