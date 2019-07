Convocato il Consiglio Comunale, sarà nominato il Vice presidente

Giovedì 25 luglio 2019 alle ore 19 in prima convocazione e alle ore 19.30 in seconda, presso la Saletta delle riunioni situata in Via 2 Giugno n. 48 è convocato il Consiglio Comunale.

La diretta streaming sarà disponibile a questo indirizzo: http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo/live poco prima che la seduta sia dichiarata aperta.

Ordine del Giorno

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

1) VERBALE SEDUTA DEL 15.06.2019 – Lettura ed approvazione.

(Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2) RATIFICA DELIBERAZIONE D’URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 134 del 28.06.2019 avente per oggetto: “BILANCIO PREVENTIVO 2019-2021 – Variazioni”.

3) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 – Variazione.

4) BILANCIO PREVENTIVO 2019/2021 – Variazioni.

5) CONSIGLIO COMUNALE – Nomina Vice Presidente.

6) CONSIGLIO COMUNALE – Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti aziende istituzioni – Definizione.

7) COMMISSIONI COMUNALI – Concorso “Certaldo per una cultura di pace e cooperazione – Messaggi di pace in memoria di Giuseppe Salvatore Zummo” – Nomina consiglieri.

8) ISTRUZIONE PUBBLICA – Effettuazione servizio trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di Gambassi Terme frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo di questo Comune con conseguente pagamento differenza prevista per le agevolazioni concesse sui servizi scolastici – Approvazione schema di convenzione.

9) ISTRUZIONE PUBBLICA - Effettuazione servizio trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di San Gimignano frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo di questo Comune con conseguente pagamento differenza prevista per le agevolazioni concesse sui servizi scolastici – Approvazione schema di convenzione.

10) ISTRUZIONE PUBBLICA - Effettuazione servizi scolastici per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e dell’obbligo – Approvazione schema di convenzione con l’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino.

11) PATRIMONIO COMUNALE – Immobile posto nel Viale Matteotti n. 38 ceduto in parte alla Ven. Arc. Misericordia di Certaldo – Deliberazione C.C. n. 110 del 17.12.2007 – Cessione del lastrico solare – Modifica – Approvazione.

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI

12) CONSIGLIO COMUNALE – Chiusura biglietteria stazione ferroviaria – Esame o.d.g. presentato dai gruppi PD e Sarà Certaldo con Giacomo Cucini.

COMUNICAZIONI

13) COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

14) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Fonte: Comune di Certaldo Ufficio Stampa

