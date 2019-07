Contro l'abbandono di animali: Se mi lasci non vali, la campagna nell'Empolese Valdelsa

Durante l’ultima giunta dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa tutti i sindaci delle 11 amministrazioni comunali che la compongono hanno deciso unanimemente di lanciare e condividere insieme una campagna di comunicazione per sensibilizzare la popolazione contro l’abbandono degli animali, problema che, statisticamente registra il suo apice nei mesi estivi. “Se mi lasci non vali ”, non vuole essere un semplice slogan, ma un accorato invito a non abbandonare qualsiasi animale in previsione delle vacanze, innanzitutto perché sarebbe un comportamento eticamente sbagliato e un reato sanzionabile con un’ammenda e punibile penalmente.

Abbandonare un animale significa molto spesso lasciarlo ad un destino incerto e ad una possibile situazione di pericolo, perché si ritrova all’improvviso in un luogo sconosciuto e senza più riferimenti. Confuso, spaventato, potrebbe diventare facile vittima di incidenti. Il fenomeno dell’abbandono degli animali è un problema durante tutto l’anno ma, nel corso dell’estate raggiunge il suo apice. Nonostante l’entrata in vigore della Legge 189 del 2004, che prevede la pena fino a un anno di reclusione per il reato di abbandono, purtroppo ancora oggi sono molti gli abbandoni di animali, non solo cani e gatti, ma anche piccoli roditori e rettili.

L’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa propone dunque questa campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali che si sostanzierà nella diffusione di locandine e in post sui social network. La campagna, oltre che per scongiurare l’abbandono dei quattro zampe, serve anche a dare alcune raccomandazioni utili nel caso di ritrovamento per chi si dovesse imbattere in un animale abbandonato o ferito e debba soccorrerlo.

Ecco quindi i consigli

È importante sapere che è possibile aiutare il cane o il gatto abbandonati non restando indifferenti e mettendo in pratica una serie di azioni per salvarli e far si che qualcuno gli adotti. L'abbandono sul territorio è un fenomeno complesso che include gli animali smarriti, gli abbandoni veri e propri da parte di residenti o la presenza o l’introduzione di animali abbandonati provenienti da altri territori.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

