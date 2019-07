Ha aggredito a Massa una donna perché si sentiva osservato: arrestato 43enne

Ha aggredito a Massa una donna perché si sentiva osservato. I carabinieri dopo due mesi di indagini, lo hanno arrestato. Si tratta di un 43enne del posto con precedenti penali e con problemi di aggressività che non riuscirebbe a controllare. L'aggressione è avvenuta nel maggio scorso ai danni di una 42enne che stava percorrendo in bicicletta una strada che porta al mare. Quest'ultima riportò fratture e lesioni varie. In aiuto della donna intervenne un anziano che, a sua volta, fu ferito e dovette farsi curare anche lui.

L'arresto è stato disposto dal gip di Massa, che ha accolto in pieno la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero Roberta Moramarco. Ad oggi la donna ha superato i 100 giorni di malattia e di inabilità al lavoro, a fronte di un primo referto in cui le erano state riscontrate lesioni con prognosi di 30 giorni.

