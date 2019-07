Area cani inaugurata in via del Pesciolino a Firenze

Una nuova area dedicata ai cani. È quella di via del Pesciolino, inaugurata stamani dalle assessore all’ambiente Cecilia Del Re e ai lavori pubblici Alessia Bettini. "Una risposta per un quartiere molto abitato da cittadini anche con amici a quattro zampe - dichiara Del Re -. Le aree cani sono un servizio in piu' che l'amministrazione offre per chi ha animali e che, come in questo caso, permette anche di recuperare aree verdi fino ad ora non vissute e lasciate senza una precisa destinazione" “Sempre più spesso i cittadini ci chiedono la realizzazione di aree cani – commenta Bettini – per avere spazi dedicati e organizzati per gli amici a quattro zampe ma anche luoghi di incontro e relazione per i ‘padroni’, dando così luogo a nuove forme di comunità”. L’area cani, di nuova realizzazione, si estende per circa 7.000 metri quadrati. Nella recinzione (che si sviluppa su 350 metri) sono presenti un accesso pedonale e due carrabili che servono per i mezzi per la manutenzione. Sono state installate quattro nuove sedute in calcestruzzo e conservato fontanello di acqua potabile esistente. Inoltre grazie alla piantumazione, avvenuta in passato, di alcuni alberi, sono presenti alcune zone d’ombra particolarmente gradite nelle giornate estive. L’investimento complessivo è stato di 15mila euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze