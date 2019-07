"Best Water" Summer School, ultimo giorno di lezione. Oggi (18 luglio) presso il Santa Chiara Lab dell'Università di Siena si sono concluse le lezioni frontali del percorso formativo di alto profilo su servizi idrici e utilities rivolto agli studenti universitari e neolaureati degli Atenei toscani e frutto della collaborazione tra Università degli Studi di Siena e Acquedotto del Fiora.

A concludere gli incontri in aula, a cui nei giorni scorsi si sono alternate le visite agli impianti e alle sorgenti del gestore, sono stati durante la mattina l'amministratore delegato di AdF Piero Ferrari con una lezione su "Comunicazione e marketing nelle utilities", il responsabile risorse umane di AdF Luigi Servillo che è intervenuto sul tema delle "Risorse umane come partner strategico in azienda: il coraggio dei manager del futuro" e il responsabile approvvigionamenti e controllo di AdF Isidoro Fucci, che ha parlato del sistema degli appalti di AdF all'interno del quadro normativo attuale. Nel pomeriggio ultimi due temi affrontati, sempre con personale di AdF, i sistemi di gestione e la sicurezza in azienda.

Il percorso formativo si chiuderà domani, venerdì 19 luglio, con una prova finale ed entro i sei mesi successivi dalla conclusione della summer school, AdF attiverà almeno due stage extracurriculari destinati ai partecipanti.

Fonte: AdF - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena