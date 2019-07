Booksharing al parco di Casenuove, inaugurata la 'casetta' targata Pd

“Promuovere la cultura è un’attività necessaria per la crescita del senso di comunità e della qualità della vita dei cittadini- spiega il segretario del Pd di Empoli Lorenzo Cei, durante l'inaugurazione nel parco pubblico di Casenuove a Empoli, del primo punto di booksharing del progetto 'Passaparola' del Partito democratico.

“Questo non vuole essere solo un posto dove si prende un libro e se ne lascia un altro a beneficio degli altri cittadini, ma vuole diventare un luogo di incontro per creare relazioni, generare condivisione e sentirsi meno soli. Perciò quest'iniziativa ha l'ambizione di ampliarsi e svilupparsi. Il nostro obiettivo è infatti quello di costruire, nei parchi e nei circoli Pd delle diverse frazioni della città, piccole librerie gratuite e creare così un circolo virtuoso di condivisione e scambio di libri e di fiducia.

La nostra tenta di essere una piccola risposta alle fratture, alla paura e alla sfiducia che purtroppo, in varie forme, attraversano il nostro paese”.

“Inoltre è una bella storia che racconta cos'è la comunità democratica a Empoli, fatta di uomini e donne, volontari e iscritti, che hanno ideali solidi, idee originali per farli vivere, tanta voglia di darsi da fare per trasformarli in fatti concreti', conclude il segretario.

Totale anche il sostegno dell’assessore alla cultura del Comune di Empoli:“Una piccola, ma significativa iniziativa, che ha un grosso valore per le frazioni, che sono il cuore pulsante della nostra città. Ho portato due libri che mi hanno incantato da piccola, “La casa degli spiriti” di Isabella Allende e “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino: spero che qualcuno possa leggerli e trovarsi una sera, in questo parco, a parlarne”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

