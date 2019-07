I carabinieri e l'esercito, impegnato nell'operazione Strade Sicure, hanno arrestato ieri pomeriggio a Pontedera un 29enne nigeriano dopo essere stato beccato a cedere una dose da 2,5 g di marijuana a un giovane del posto. Quest'ultimo è stato poi segnalato come assuntore di droghe alla prefettura di Pisa. Dopo l'ammanettamento, il 29enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio per direttissima previsto questa mattina nel tribunale di Pisa.

