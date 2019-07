Chiusi i sottopassi di Via Caduti del Lavoro e via Pio La Torre

Il Comune di Certaldo informa che al fine di consentire all’azienda incaricata di svolgere i consueti lavori di pulizia delle caditoie e di manutenzione agli impianti che servono a pompare l’acqua in caso di esondazione, giovedì 25 luglio 2019 i sottopassi di via Caduti del Lavoro e via Pio la Torre (zona Coop) saranno chiusi al transito con chiusura al traffico dalle ore 9,00 fino a termine dei lavori.

La chiusura verrà effettuata ai sensi dell’ordinanza n. 8 del 03/01/2019.

Sui suddetti tratti di strada verranno apposti cartelli di preavviso di chiusura alcuni giorni prima e saranno indicati i divieti con segnaletica verticale.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

