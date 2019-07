A Cielo Aperto, free music alla Cavea del Maggio Fiorentino: le serate

Alla cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dal 19 al 24 luglio va in scena A Cielo Aperto Free Music, cinque serate di buona musica, reading e drink, rigorosamente a ingresso libero.

Sul palco LORENZO KRUGER dei NOBRAINO, l’omaggio a Fabrizio De André dei VIA DEL CAMPO e lo spettacolo COME È PROFONDO IL MARE con cui Tommaso Novi, Luca Guidi, Giulia Pratelli e Giorgio Mannucci ripercorrono il repertorio di Lucio Dalla.

E ancora, l’energia degli STREET CLERKS e l’ironia di CECCO E CIPO, mentre a chiudere è la biblioteca viaggiante della casa editrice PEOPLE, reading insieme a Filippo Civati e ai suoi ospiti, musica e letture con TUTTE LE COSE INUTILI.

Tutto en-plein-air con vista sulla città di Firenze, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2019 promossa dal Comune di Firenze. A Cielo aperto è una rassegna LNDF e Maggio Musicale Fiorentino.

Inaugura venerdì 19 luglio LORENZO KRUGER: in questo viaggio in solitaria, l'artista romagnolo ripropone brani rivisti e rivisitati dei suoi NOBRAINO, ma anche nuove canzoni che per adesso sono solo inedite confidenze. "Venite a sentirle - dice mentre trascina il suo fidato pianoforte su e giù per l'Italia - ma fate piano, mi raccomando, perche sono ancora fragili".

Nel segno di FABRIZIO DE ANDRÉ la serata di domenica 21 luglio. Sul palco i VIA DEL CAMPO con il repertorio più autentico di Faber, dall’irriverente “Bocca di Rosa” alla trascinante “Il Pescatore”, dalla fiaba dei nostri giorni “Sally” all’ardente “Il Testamento di Tito”, attraverso gli arrangiamenti che furono della PFM e alcune licenze nate durante le prove. Il ruolo di De André è affidato a Riccardo Mori, vocalist e chitarrista già al fianco di Vasco Rossi.

Quattro artisti, provenienti da percorsi e strade diverse, si incontrano per omaggiare le canzoni, l’ironia e la poesia di LUCIO DALLA: lunedì 22 luglio Tommaso Novi, Luca Guidi, Giulia Pratelli, Gio Mannucci omaggiano le canzoni, l’ironia e la poesia di Lucio Dalla con lo spettacolo “COME È PROFONDO IL MARE”.

Il cantautorato bucolico e le invenzioni estemporanee degli esordi hanno lasciato il posto a un sound intriso di atmosfere british. Ma non fatevi ingannare. CECCO e CIPO sono sempre sinonimo di allegria e spensieratezza. Martedì 23 portano alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale il loro ultimo album “Straordinario”. A fare pendant è il pop’n’roll degli STREET CLERKS, band resident del salotto tv “E poi c’è Cattelan”, proprio nei giorni in cui esce il nuovo singolo. E poi il cantautore fiorentino LASSISTENTE, con il suo debutto discografico “Molecole”.

“Per la serie «cose divertenti che non farò mai più», ho deciso di fare un tour nella Penisola, in senso antiorario, a bordo di un pulmino elettrico”: parole di GIUSEPPE CIVATI che mercoledì 24 luglio ferma a Firenze la sua biblioteca viaggiante targata PEOPLE, casa editrice fondata dallo stesso Civati insieme a Stefano Catone e Francesco Foti. Serata di letture e musiche dal vivo con testi tratti da “A casa loro” di Giulio Cavalli e Nello Scavo e da “Fine” di Giuseppe Civati e Marco Tiberi. Stefano Catone ci parlerà in anteprima del suo libro “Camminare. Lungo i confini e oltre”. La colonna sonora è affidata Tutte Le Cose Inutili, cantautorato punk e indole sospesa tra musica e letteratura.

Intanto continuano le prevendite per l’attesissimo concerto di CALEXICO E IRON & WINE che giovedì 25 luglio chiuderà l’estate A Cielo Aperto alla cavea del Maggio Fiorentino. Due nomi di culto di quella scena americana sospesa tra folk, country e indie. Intesa di lunga data, suggellata dall’album “Years to Burn” in uscita proprio in questi giorni. Biglietti nei punti Boxoffice Toscana e online su Ticketone.

