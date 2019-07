Commercio, l'assessore Martinelli incontra gli esercenti di Montopoli

Nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio, il nuovo assessore alle Attività Produttive e al Lavoro Valerio Martinelli ha dato inizio al primo di una serie di incontri con le attività del territorio che si terranno presso la sede comunale di via Guicciardini a Montopoli.

Nello specifico, sono stati ricevuti dall’assessore i titolari degli esercizi commerciali di vicinato e medie strutture che hanno sede a Montopoli, Marti e Casteldelbosco.

«Questo è il primo passo di un percorso condiviso che l’amministrazione ha intenzione di portare avanti per tutta la legislatura – ha affermato Martinelli – e che ci permetterà di valutare quali azioni sviluppare e mettere in campo al fine di valorizzare sinergie e potenzialità delle attività presenti sul nostro

territorio». All’incontro hanno preso parte numerosi negozianti, i quali hanno sottolineato le esigenze e le necessità quotidiane delle proprie attività commerciali.

«Dobbiamo confrontarci costantemente su queste questioni – ha continuato Martinelli – ed il mio assessorato può rappresentare un veicolo che metto a disposizione dei cittadini per poter migliorare e sviluppare la propria attività, anche nell’interesse generale dell’intera comunità. Ogni buona opera amministrativa parte dall’ascolto e dalla condivisione».

Per Martinelli, l’amministrazione dovrà favorire una cooperazione fattiva con le attività produttive, che punti fortemente su alcune azioni strategiche da intraprendere per garantire maggiore sviluppo. «Da un lato stiamo studiando soluzioni che possano favorire l’organizzazione ed il reperimento di risorse per la realizzazione di eventi cittadini che possano coinvolgere tutti i commercianti e non solo – ha continuato l’Assessore – dall’altro, invece, ci impegneremo, coerentemente con le nostre linee programmatiche, per la messa a punto di un sistema di facilitazioni e di incentivi per l’apertura di nuove attività, soprattutto nei centri storici, senza però dimenticare quelle attività già presenti, verso le quali dovrà esserci un sostegno altrettanto adeguato».

Gli altri due incontri si terranno lunedì 22 luglio p.v., dedicato agli esercizi di vicinato e medie strutture che hanno sede nella frazione di Capanne, e martedì 30 luglio p.v., per quelle con sede a San Romano. Per entrambi l’orario di inizio è fissato alle 21,30. Saranno poi programmati incontri con le altre categorie ed i diversi settori.

