Consegna kit raccolta differenziata: da lunedì sarà possibile ritirarli

Il Comune di Cascina e Geofor informano che dal prossimo lunedì 22 luglio partirà l’integrazione della consegna dei kit per la raccolta differenziata alle utenze domestiche. Gli intestatari della bolletta, muniti di codice fiscale, potranno quindi recarsi quotidianamente ai centri di raccolta di Putignano e di Cascina con i seguenti orari: Putignano dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 19.30; Cascina lunedì, mercoledì e venerdì e sabato 8.30 – 12.30, martedì e giovedì 14.00 – 18.00. "Sono contento perchè siamo riusciti, in tempi brevi, a risolvere questa criticità che, seppur in via temporanea, si era venuta a creare -dice Luciano Del Seppia, assessore all'ambiente di Cascina- e per questo ringrazio gli uffici che hanno permesso di risolvere la questione in tempi ragionevolmente brevi".

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

