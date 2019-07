Consorzio di Bonifica in azione per rimuovere il 'myriophyllum aquaticum'

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la rimozione del “ Myriophllum aquaticum ” sul Barra, il canale che per 9 chilometri di lunghezza attraversa il Bacino di bonifica di Vecchiano fino ad immettersi nel lago di Massaciuccoli. I lavori sono coordinati dai tecnici del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord per contrastare lo sviluppo incontrollato di queste piante “aliene” venute dal Brasile che mettono in serio pericolo l'intero ecosistema e rappresentano un problema di grave entità con le grandi bio masse per il naturale decorso delle acque, creando ostruzioni nel caso di piene improvvise. La specie è inclusa nelle Warning e Black list nell'elenco delle specie invasive del Regolamento europeo 1143/2014 che, all'art. 17 che impone la necessità di contenimento. In questi anni il Consorzio di Bonifica ha creato una vera e proprio task force attivata con l’Università di Firenze e l’Università di Pisa per studiare il fenomeno, monitorare lo sviluppo della specie e perseguire azioni di contenimento del “ myriophyllum ”. L’invasione sta interessando l’intera area nord ovest che va da Vecchiano fino a Massa, estendendosi in Versilia ed anche nella zona Lucchese specie nei canali Ozzeri e Rogio oltre al lago di Porta e al lago di Massaciuccoli. “Queste caratteristiche ecologiche della specie e in particolare la sua capacità di riprodursi vegetativamente, ovvero mediante il meccanismo della frammentazione di piccole parti di pianta che rigenerano nuovi individui, impone la necessità di effettuare un'estirpazione in modalità controllata con posizionamento di uno sbarramento filtrante a valle per impedire la dispersione della specie – spiega il Presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi- i frammenti, infatti, se non rimossi completamente, possono essere trasportati dalla corrente e rigenerare popolamenti altrove”.

L'Ente di Bonifica, di concerto con l’amministrazione comunale di Vecchiano, ha proceduto a pulire i canali per evitare che la pianta arrivi ad infestare anche le acque del lago di Massaciuccoli. Al lavoro ci sono due escavatori dotati di polipi che sradicano dal fondale queste piante vascolari acquatiche, per poi depositarle sull'argine del canale per farle asciugare e conseguentemente rimuoverle grazie all'intervento dell'azienda locale di igiene del territorio.

“Si tratta di un importante intervento per la salvaguardia ambientale del nostro territorio che andiamo a realizzare con la consueta ottima collaborazione con il Consorzio 1 Toscana Nord”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “Preme precisare che il materiale rimosso viene collocato in via temporanea sul nostro territorio, in attesa di poter procedere al corretto smaltimento della sostanza. E’ necessario infatti attendere l’essiccazione del materiale affinché questo possa essere trasportato verso l’impianto di smaltimento, processo che si realizzerà entro il termine della stagione estiva. Attualmente, dunque, il materiale viene stoccato nell’area della ex cava di Vallecchia, avendo raccomandato al Consorzio due precauzioni principali in questo periodo di lavori: che il materiale venga posato su telo impermeabile per evitare la percolazione sul sedime del piazzale; che, in alternativa, venga riposto su cassone carrabile a tenuta stagna”, aggiunge il primo cittadino.

“I problemi che affliggono il canale Barra da alcuni anni con questa fioritura, sono molti e complessi e riguardano sia aspetti di natura ambientale sia di sicurezza idraulica - sottolinea il presidente dell’Ente, Ismaele Ridolfi- siamo in prima linea a contrastare questo fenomeno e come nel passato, a contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali del canale e per questo motivo i nostri tecnici si sono adoperati da giorni per garantire una soluzione positiva a questo problema”. I lavori dovrebbero terminare entro due settimane.

