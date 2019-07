Dibattito con Emiliano Fossi a Fucecchio: ricostruire il Pd dal basso

Questa sera, giovedì 18 luglio, alle 21:15 circa presso lo spazio dibattiti della Festa de L'Unità di Fucecchio, incontro con Emiliano Fossi sindaco del Comune di Campi Bisenzio dal titolo "Le esperienze amministrative per il rilancio del Partito Democratico".

Si parlerà di come le realtà locali, i partiti comunali, le amministrazioni possano esser in grado di dare nuovo slancio al partito e rendere di nuovo forte il centro sinistra in toscana ed Italia.

Emiliano Fossi, 45 anni, riferimento regionale della mozione del nuovo segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, riconfermato lo scorso anno (giugno 2018) sindaco di Campi Bisenzio, l'unico dei 6 comuni toscani al voto con più di 15mila abitanti dove ha vinto il centrosinistra. Una passione per la politica nata nel contesto familiare ed un nonno vittima del regime fascista, spedito in carcere dal tribunale speciale.

La festa de L'Unità si concentra quest'anno proprio sul tema della democrazia, libertà, antifascismo facendo riferimento sul manifesto alla celebre frase di Gino Bartali: "Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca.“

Bartali, grande campione di ciclismo, ha rischiato la propria vita per... amore della libertà e del riconoscimento dei diritti dei discriminati durante la seconda guerra mondiale.

