Falegnami Castelfiorentino, tavolo di crisi convocato in Regione

Si riunisce domani, venerdì 19 luglio, alle ore 9, il tavolo di crisi per la Falegnami di Castelfiorentino. L'incontro è stato convocato in Palazzo Strozzi Sacrati dal consigliere del presidente della Regione per il lavoro, Gianfranco Simoncini, alla luce dell'annuncio dell'azienda di voler procedere ad una riduzione del personale. All'incontro sono stati invitati il sindaco della città Alessio Falorni, i rappresentanti dei sindacati e di Confindustria Firenze.

Fonte: Regione Toscana

