Falsi danni all'auto, 83enne di Castelfiorentino non ci casca e fa incastrare il truffatore

Un 43enne italiano è stato arrestato per aver tentato una truffa ai danni di un 83enne a Castelfiorentino. D.G.S., queste le iniziali dell'uomo, si era avvicinato ieri pomeriggio all'anziano accusando di averlo urtato lungo la fiancata e in cambio aveva chiesto un risarcimento di 100 euro. L'uomo, nonostante l'età, ha visto che il solco sull'auto del tale che lo accusava era stato fatto con un pennarello nero. Il truffatore, vedendo che la truffa non andava a buon fine, è scappato. L'anziano ha visto passare una pattuglia dei carabinieri: li ha fermati e assieme a un testimone oculare ha raccontato per filo e per segno quanto accaduto. Le ricerche sono terminate dopo pochi minuti in via Cesare Pavese quando il truffatore seriale è stato trovato e arrestato. In auto è stato trovato il gessetto a olio con il quale veniva fatto il falso danno. Dopo il processo per direttissima tenutosi oggi, l'uomo avrà l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria.

