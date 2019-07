In giro per Monsummano ma era ai domiciliari per furto in chiesa: arrestato

Si aggirava tranquillamente per le vie del centro di Monsummano, nella tarda serata di ieri, quando invece avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione in regime di detenzione domiciliare conseguente ad una condanna per furto commesso nel dicembre scorso all’interno della basilica della Fontenuova di piazza Giusti. I carabinieri del locale comando stazione hanno sorpreso in flagranza di evasione L.F., pregiudicato 51enne e lo hanno formalmente arrestato riconducendolo nel proprio domicilio, in attesa del decisioni dell’Autorità Giudiziaria che potrebbero prevedere una misura restrittiva più grave.

