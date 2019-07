Incendio nel pomeriggio nel comune di Castelfranco di Sotto. Per motivi da chiarire una vasta area a vegetazione ha preso fuoco intorno alle ore 13:00 in Via dei Tavi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e due squadre di volontari de "La Racchetta" in supporto. L'incendio è stato domato.