Incentivi per la geotermia, la Lega: "C'è il Si del Ministero dello Sviluppo"

Oggi presso il Ministero dello sviluppo economico l’incontro tra il sottosegretario On. Crippa i Sindici dei Comuni Geotermici e la Regione Toscana per proseguire il confronto avviato sulle tematiche connesse agli incentivi alla produzione elettrica da fonte geotermica in vista dell’approvazione del Decreto Fer2.

Dallo scorso autunno le strutture politiche della Lega hanno seguito l’evolversi della situazione, facendosi carico delle preoccupazioni espresse dai Comuni geotermici, dalle forze imprenditoriali e sindacali.

La riduzione degli incentivi a questa produzione strategica per l’Italia e la nostra Regione, produrrebbe conseguenze gravi ed un freno allo sviluppo in una porzione significativa della Toscana che si articola sulle tre Province di Pisa, Siena e Grosseto.

La Lega, che nella scorsa primavera si è adoperata per aprire una trattativa tra il Ministero e il territorio dei Comuni geotermici, ed oggi la tanto agognata risposta le geotermia avrá gli incentivi che si merita e prende atto con favore della scelta del ministero di continuarla ad incentivare.

Ci riteniamo comunque soddisfatti della posizione presa al ministero commenta il commissario del carroccio Melchionno, ma non è tutto. Il confronto deve continuare a rimanere aperto tra i territori la regione e lo stesso ministero, perche ci sono alcuni punti da chiarire soprattutto sui tempi di realizzazione dei progetti e sull’abbattimento delle emissioni. Giova ringraziare tutti i sindaci del territorio i nostri rappresentanti del governo per l’impegno profuso.

Resteremo vigili affinche si arrivi ad un buon risultato per questa fonte produttiva.

MELCHIONNO MIRCO

COMMISSARIO LEGA

VOLTERRA ED ALTA VAL DI CECINA

