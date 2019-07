Jova Beach Party ha bisogno di te! Diventa un Beach Angel

Il Jova Beach Party ha bisogno anche di te! Il tour di Jovanotti, che toccherà le più belle spiagge della penisola, sarà a Viareggio martedì 30 luglio presso la Spiaggia del Muraglione. Sarà un evento a basso impatto ambientale in un contesto naturale unico e per preservare al meglio i luoghi dove si svolgerà l’evento ERICA soc. coop., partner del Jova Beach Party 2019, è alla ricerca di nuovi volontari che diventeranno i “Beach Angels”. Cosa faranno i Beach Angel? Aiuteranno gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento, presidiando i contenitori della raccolta differenziata dislocati sull’area dell’evento e informando le persone su come fare bene la raccolta differenziata. A tutti coloro che aderiranno l’organizzazione garantirà:

accesso all’evento

buono per panino + bibita

maglietta Beach Angels + cappellino

assicurazione a copertura di danni personali e a terzi

Per maggiori informazioni e compilare il form di adesione vai su: https://www.cooperica.it/jovabeachparty/ entro venerdì 26 luglio alle 12 per partecipare al concerto di martedì 30 luglio a Viareggio. Diventerai anche tu un Beach Angel e potrai goderti da protagonista l’evento dell’estate 2019!

