Le ragazze del Baccaiano festeggiano la Pink Cup al PalAramini

La Pink Cup 2019 si conclude con il trionfo delle ragazze del Baccaiano al PalAramini di Empoli, in una serata di festa che ha visto il coinvolgimento di numerose atlete del circondario, capaci di dare lustro al movimento del calcio amatoriale femminile locale. Con la regia della Uisp Empoli Valdelsa, la Pink Cup è stato il migliore biglietto da visita per il futsal in rosa del nostro territorio, vero e proprio antipasto estivo di un movimento in forte crescita, pronto a tornare protagonista nel prossimo campionato di calcio a 5 targato Uisp. Al Palasport di Empoli, le formazioni di Baccaiano, Capraia e Limite, Mercatale e I'Giglio Go Go hanno dato vita a una serata avvincente che ha visto il trionfo finale del Baccaiano di mister Giacomo Galgani. Capitan Carolina Migliorini e compagne hanno ricevuto il trofeo direttamente dalle mani di Alessandro Pistolesi, coach delle azzurre dell'Empoli Ladies, fresche di promozione in serie A. Le prime a scendere in campo sono state le ragazze del Mercatale e del Capraia e Limite per la finale del 3°/4° posto. Dopochè i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 in virtù delle reti di Benedetta Mazzanti per le limitesi e di Ilaria Saccardi su rigore per le verdi di mister Simone Lasagni, sono stati i penalties a decidere il match in favore delle ragazze di mister Alberto Ammannati. Poi spazio alla finalissima tra Baccaiano e Go Go. Le montespertolesi si sono portate sul doppio vantaggio grazie alle reti di Cinzia Cirri e Denisa Rastoder, prima di subire in avvio di ripresa il gol di Alice Bochicchio che ha riacceso le speranze del Go Go di Elisa Guarino. Poi, nel momento migliore di capitan Ramona Paggi e socie, si è scatenata capitan Carolina Migliorini che ha segnato il 3° e il 4° gol in favore del Baccaiano. Nel finale è stata Arianna Bocciolini e chiudere il match sul 5-1 che ha decretato il successo delle ragazze in maglia blu magenta. Cala il sipario sulla Pink Cup, punto di partenza di un movimento calcistico in rosa pronto a ritagliarsi di nuovo uno spazio di primo piano nel calcio amatoriale del circondario.

Fonte: Calcio UISP Empoli Valdelsa

