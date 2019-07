Leonardo nostro contemporaneo, dialogo a Pisa a 500 anni dalla morte

Si intitola “Leonardo nostro contemporaneo” l’evento ad ingresso gratuito che si svolgerà venerdì 19 luglio alle 21.30 in Largo Ciro Menotti, nell’ambito della rassegna “Notti di Mezza Estate”, inserita nel programma “PisÆstate2019”.

Nel cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci (1452-1519) la Scuola Normale Superiore vuole ricordarlo non soltanto come uomo d’ingegno e talento universale del Rinascimento, ma soprattutto come nostro contemporaneo. La sua curiosità, la sua versatilità in campi diversi del sapere, le invenzioni modernissime dell’ingegnere e scienziato attivo in molti campi (alcune quasi fantascientifiche, realizzate solo in età moderna: l’elicottero, il carro armato, il sottomarino), si intrecciano con l’eleganza e la genialità dell’artista figurativo ormai saldamente radicato nell’immaginario collettivo con opere come la Gioconda, la Vergine delle rocce, la Dama con l’Ermellino e l’Ultima Cena, imitate e parodiate da grandi artisti del nostro tempo.

Proveranno a restituire i tratti vivi e stupefacenti di questo Leonardo nostro contemporaneo Corrado Bologna (professore alla Scuola Normale Superiore), in dialogo con Stefano Pezzato (responsabile dell’area artistica e conservatore del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, che da anni espone una scelta di opere nel Palazzo Vasariano della Normale in Piazza dei Cavalieri) e con Luigi Rolandi (professore di Fisica sperimentale delle particelle elementari alla Scuola Normale, che fra l’altro ha collaborato al progetto e alla realizzazione del LEP, il grande “collisionatore elettroni-positoni” del CERN di Ginevra).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa