Mollano il lavoro per ripulire il mondo, fa tappa in Toscana il Viaggio Ecologico

Immaginate undicimila palloni da calcio? Pensate a undicimila persone tutte in un solo posto, ci riuscite? E undicimila mozziconi di sigarette? Sapete quanti sono o riuscite a immaginarli?

Lo sanno bene i giovanissimi Edoardo Manza e Valentina La Cara che nel loro 'Viaggio Ecologico' hanno raccolto 11mila mozziconi di sigarette in sole due ore.

Da qualche mese hanno abbandonato il posto di lavoro in un negozio di telefonia e si sono messi in viaggio a bordo del loro camper. La loro avventura ha soprattutto un aspetto ecologico. Edoardo e Valentina hanno deciso di raccontare le tappe del loro viaggio attraverso i loro canali Instagram e Youtube, ma sui social oltre alla valorizzazione del territorio pongono l'accento su un aspetto negativo: quello ambientale.

Nei video di Edoardo e Valentina è testimoniato lo stato di degrado di alcune realtà. Di grande impatto è la raccolta dei mozziconi in città, spiagge e luoghi frequentati abitualmente dall'uomo. È impressionante riscontrare nelle immagini quali danni possa arrecare all'ambiente quello che sembra un semplice gesto abitudinario come quello di gettare i mozziconi a terra.

In un loro video in particolare, hanno raccolto in 2 ore, anche grazie alla collaborazione di alcuni volontari, ben 11.000 mozziconi di sigaretta gettati per strada. È successo a Vercelli. La raccolta dei mozziconi ha fatto sì che non finissero inquinati 400.000 litri di acqua ferma e 5 milioni di litri di acqua in movimento con le sostanze dannose presenti nelle cicche.

Fra qualche giorno Edoardo e Valentina saranno a Livorno per girare video e scattare foto. Nella tappa toscana si dedicheranno anche alla raccolta dei mozziconi. La redazione di gonews.it resterà in contatto con loro per raccontare ai lettori i dati che emergeranno dal loro 'Viaggio Ecologico in Toscana'.

Di seguito i link per poter seguire il Viaggio Ecologico di Edoardo e Valentina

