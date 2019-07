Musei Civici: iniziative e aperture straordinarie in occasione delle celebrazioni jacopee

Nella settimana dei festeggiamenti in onore di San Jacopo, patrono di Pistoia, a partire da domenica 21 luglio, i Musei Civici di Pistoia prevedono iniziative e aperture straordinarie.

Domenica 21 luglio, alle 16, al Museo Civico d'arte antica si svolge il laboratorio per famiglie Mondo bambino: storie di bambini, angeli, ragazzi mitici. Un percorso nelle sale del Museo Civico sulle tracce dell'infanzia dipinta, di bambini che nelle opere d'arte del passato interpretano, in genere, ruoli impegnativi per la loro età.

Il laboratorio, a cura di Artemisia Associazione Culturale, è per gruppi familiari (ogni bambino può essere accompagnato da un adulto), su prenotazione da effettuare entro le ore 13 di venerdì 19 luglio al numero verde di Pistoiainforma 800 012146.

Il punto di ritrovo è la biglietteria del Museo Civico, dieci minuti prima dell’inizio della visita. La partecipazione prevede il solo costo del biglietto d’ingresso al museo.

Nella settimana della festa patronale di San Jacopo, da martedì 23 a domenica 28 luglio, il Museo Civico d'arte antica in Palazzo comunale e il Museo dello Spedale del Ceppo sono aperti tutti i giorni con orario continuato, dalle 10 alle 18.

Giovedì 25 luglio (festa di San Jacopo) l'ingresso ai due musei è gratuito in adesione all'iniziativa del Ministero dei Beni e le Attività Culturali #IOVADOALMUSEO, dedicata alla scoperta del patrimonio culturale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'unità operativa Musei e Beni Culturali ai numeri 0573 371214, 371277; il Museo Civico d'arte antica allo 0573 371296; il Museo dello Spedale del Ceppo allo 0573 371023; il sito http://musei.comune.pistoia.it/

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia