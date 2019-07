Overdose in appartamento, denunciato il padrone di casa per 12 piante di marijuana

Stanotte alle ore 03,30 circa, in Sarteano, presso l’abitazione di un 51enne pregiudicato originario del luogo in quel momento presente nell’immobile, un 43enne di Sarteano, con precedenti denunce a carico, è stato colto da malore a seguito di un’overdose causata da un mix di cocaina ed eroina.

Prontamente soccorso da personale sanitario inviato dal 118, è stato trasportato via autoambulanza all'ospedale di Montepulciano – località Nottola. Lo stesso non versava comunque in pericolo di vita.

All’esito della perquisizione eseguita presso il suddetto domicilio da militari della locale Stazione Carabinieri e di quella di Acquaviva di Montepulciano, nonché dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montepulciano, venivano rinvenute nr.12 piantine di “marijuana”, per cui il proprietario dell’immobile medesimo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per la coltivazione di quelle piantine proibite.

Tutte le notizie di Sarteano