A Palaia raduno di bande per i 150 anni della Filarmonica Puccini

Continuano i festeggiamenti per i 150 anni della Filarmonica "G. Puccini" di Palaia. E' infatti previsto per sabato 20 luglio un raduno di bande cui parteciperanno la Show Band "A. Del Bravo" di La Scala e la Filarmonica "G. Donizetti" di Montaione, oltre naturalmente alla banda di Palaia.

La giornata di festa inizierà alle 17.30 con la sfilata dei gruppi bandistici lungo le vie del centro di Palaia, che terminerà alle 19.00 con l'arrivo alla piazza del mercato. Dopo la cena sotto il loggiato della piazza, le bande si esibiranno a turno sul palco e sulla piazza.

Durante la sfilata e le esibizioni, il gruppo fotografico Oltre l'Obbiettivo darà la possibilità, a tutti gli appassionati di fotografia, di partecipare al contest a tema "La banda in un click". L'iscrizione al contest è aperta, fino alle ore 16.00 di sabato 20 luglio, presso la mostra fotografica "Palaia e la sua musica" in via del popolo 50 a Palaia o sul gruppo Facebook di Oltre l'Obbiettivo.

Fonte: Ufficio stampa

