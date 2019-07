Buongiorno oggi ringrazio la signora Maria che mi ha mandato la ricetta della Pappa al pomodoro una ricetta della tradizione Toscana. In estate viene ancora più saporita con i pomodori freschi e di stagione, ma in questa ricetta la signora Maria utilizza anche i pomodori secchi. Poi è una ricetta che aiuta a finire il pane raffermo o di qualche giorno. A me piace il pane anche se non è fresco, è proprio una alimento per me buonissimo, anche se devo essere molto parsimoniosa nel mangiarlo. Non ho mai cucinato la Pappa al pomodoro da provare!

Pappa al pomodoro

Ricetta per 2 persone

300 gr di pomodori maturi

100 gr di pane integrale raffermo

60 gr di cipolla tritata

15 gr di pomodori secchi tritati

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 pizzico di peperoncino (facoltativo)

6 foglie di basilico fresco

1 spicchio di aglio tritato

600 ml di brodo vegetale bollente

Sale e pepe

Preparazione

Lavate i pomodori e scottateli in acqua bollente per un minuto. Fateli intiepidire ed eliminate la buccia. Riducete in pezzetti la polpa dei pomodori e teneteli da parte. Tagliate il pane a fette sottili e ammollate in metà del brodo caldo. In un’ampia casseruola dal fondo robusto scaldate l’olio e rosolate la cipolla per qualche minuto. Salate e aggiungete i pomodori secchi e un pizzico di peperoncino, se gradito (non deve risultare piccante, serve a esaltare gli altri sapori), continuando la cottura per alcuni minuti. Unite i pomodori schiacciati, regolate di sale e pepe, mescolate e fate restringere per una decina di minuti, a pentola scoperta.

Aggiungete il pane ammollato nel brodo e l’aglio tritato, mescolate vigorosamente con il cucchiaio di legno per spezzare il più possibile anche il pane. Coprite con il rimanente brodo vegetale bollente e proseguite la cottura per venti minuti circa a fiamma bassa. A cottura ultimata deve risultare una pappa cremosa e quasi omogenea e formarsi in superficie una sorta di pellicola. A questo punto spegnete l a fiamma, regolate di sale e pepe, aggiungete il basilico spezzettato, mescolate e lasciate riposare per qualche minuto. Servite con un filo d’olio. Maria