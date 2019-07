Piaggio, Uliano (Fim-Cisl): "Dopo lo sciopero 126 lavoratori stabilizzati"

La prima volta nella storia di Piaggio, abbiamo unito le forze di tutti i lavoratori del gruppo in Italia. La grande partecipazione dei lavoratori di Piaggio, Aprilia e Moto Guzzi hanno sbloccato il negoziato. L’azienda nell’incontro di martedì ha accolto la nostra richiesta di accelerare la trasformazione a tempo pieno e indeterminato di 126 lavoratori di Pontedera. L’azienda dovrà trasformare 3 tempi pieni ogni 4 uscite, cosa che sino a ieri aveva rifiutato. Per evitare arretramenti abbiamo richiesto che venisse firmato subito un protocollo che verrà poi recepito nei testi del contratto.

L’azienda ha compreso che anche sugli altri temi era il momento di fare delle aperture e quindi ho aperto sui temi della conciliazione dei tempi di vita e lavoro concedendo 8 ore di permessi a recupero, una fascia di flessibilità di 15 minuti anche per i part-time (i tempi pieno hanno 1 ora e 15 minuti), ha accettato di verificare la sperimentazione su smart working e orario flessibile in alcune aree operaie. L’azienda ha fatto anche alcune aperture da verificare sulla nostra richiesta di inserire un nuovo “diritto di precedenza” per i lavoratori a termine e/o somministrati nelle assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Nei casi di nuove assunzioni a tempo determinato il decreto dignità ha purtroppo imposto dei vincoli che impediscono delle soluzioni positive, stiamo verificando contrattualmente quali soluzioni possono essere percorribili.

Anche sul premio di risultato abbiamo finalmente avuto alcune risposte che chiedevamo da tempo. In primo luogo la conferma delle anticipazioni mensili, la disponibilità di incrementare, l’utilizzo della detassazione ed il welfare volontario per abbassare la tassazione ed alzare l’importo netto, la disponibilità ad erogare un incremento salariale già nel 2019, la misurazione di obiettivi annuali. Naturalmente ora la discussione si sposta sugli obiettivi e sulla loro effettiva erogazione.

Siamo tutti impegnati a dare una risposta contrattuale agli oltre 3.300 dipendenti, sono passati oramai 10 anni da ultimo contratto. Dobbiamo cogliere l’obiettivo di conquistare il contratto, questo è l’aspetto più rilevante, un suo fallimento rischierebbe di mantenere inalterato il salario dei lavoratori ancora per molti anni, cosa già successa nel 2013. L’azienda ora deve rimuovere gli ultimi ostacoli presenti sul tavolo, dalla richiesta di un’ulteriore flessibilità al sabato e di una nuova penalità collettiva su assenze. Il mese di settembre sarà determinante per verificare concretamente la possibilità di chiudere positivamente con il contratto.

Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim-Cisl

Tutte le notizie di Pontedera