Il Prefetto Lega incontrai sindaci per l'Autopalio

Il Prefetto Lega ha incontrato nel pomeriggio i Sindaci dei comuni di Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Barberino Tavarnelle, che hanno ancora una volta rappresentato la grave situazione in cui versa la superstrada Autopalio nel tratto Firenze-Siena per la presenza di cantieri fermi da più di un anno senza che l’ANAS sia in grado di dare risposte attendibili circa la ripresa dei lavori e la presumibile fine degli stessi.

Il Prefetto, già a conoscenza della questione, ha subito fissato per il 26 luglio prossimo un incontro presso la Prefettura alla presenza del Prefetto di Siena e dei Sindaci sia dei comuni del territorio fiorentino che del territorio senese, con gli ingegneri responsabili dell’Area Compartimentale ANAS Centro ai quali è stato chiesto di fornire in quella occasione un cronoprogramma dei lavori con l’indicazione della fine degli stessi.

Laddove non ci sia una risposta precisa verrà interessato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la sede nazionale dell’ANAS.

