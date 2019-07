In una pizzeria di viale Piaggio a Pontedera c'è stato un principio di incendio causato da un problema di natura elettrica alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 18 luglio. I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti alle 6.30, mettendo in sicurezza l'area. Non ci sono stati danni strutturali né feriti, solo problemi causati dal fumo. Sul posto giunti anche i carabinieri della locale stazione.

Tutte le notizie di Pontedera