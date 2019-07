Rafforzare la rete della prevenzione per tutelare l'economia legale: la circolare del Prefetto

Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, con circolare indirizzata a tutte le amministrazioni presenti in provincia, nel segnalare le più recenti novità in tema di legislazione antimafia ha evidenziato l’importanza di rafforzare la rete di tutti gli operatori attivi nel sistema della prevenzione.

Il documento, nel rimarcare la valenza strategica della documentazione antimafia, intende rafforzare le attività di monitoraggio e controllo finalizzate a prevenire e contrastare possibili interferenze illecite nel circuito economico. Ciò non solo per i contratti con la p.a. o le concessioni e sovvenzioni pubbliche ma anche con riguardo alle attività economiche per il cui esercizio siano richieste autorizzazioni, abilitazioni o anche la segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a).

All’approfondimento del tema potrà essere dedicata una prossima riunione della Conferenza permanente provinciale presso la Prefettura.

“Bisogna mantenere costantemente elevati i livelli di attenzione e utilizzare le potenzialità di tutti gli strumenti di tutela anticipata disponibili – commenta il Prefetto Castaldo -, a salvaguardia della concorrenza e della liberà di impresa”.

