Riforma Bonisoli, Nardella e Sacchi: "Dispiaciuti e delusi per il mancato coinvolgimento"

Il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi hanno incontrato questa mattina a Palazzo Vecchio i rappresentanti dei sindacati nel settore dei beni culturali. Il tema della riunione è stata la recente proposta di riforma museale avanzata dal ministro Alberto Bonisoli.

“E’ stato un incontro di grande sintonia – ha affermato il sindaco – nel quale abbiamo condiviso le comuni preoccupazioni sulla riforma. Per me questa rimane un’occasione mancata che non affronta i problemi strutturali del settore, ovvero la crisi occupazionale, i modelli gestionali, il rapporto con le autonomie territoriali. Proprio su quest’ultimo punto da parte dei sindacati c’è piena condivisione del fatto che è stato un errore aver tenuto finora fuori Comuni e Regioni dal tavolo”.

“Siamo dispiaciuti e delusi – ha continuato Nardella – per il mancato coinvolgimento e chiediamo aiuto anche ai sindacati per sensibilizzare il ministro: non c’è peggior riforma di quella che non è corroborata dal basso bensì cade dall’alto. Questa non è quella riforma seria e vera che serve all’intero Paese e non solo ai musei”.

“Siamo disponibili – ha concluso il sindaco – a un confronto più ampio anche con Regioni e sindacati, non perdiamo l’occasione di una discussione approfondita”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

