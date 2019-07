Rubati trattore e attrezzi agricoli da Casa Ilaria. Parte la raccolta fondi

Sono stati rubati gli attrezzi agricoli di Casa Ilaria, onlus e cooperativa impegnata nella riabilitazione di disabili e persone svantaggiate. Anche un trattore è stato portato via dalla tenuta di Montefoscoli, nelle campagne del comune di Palaia. Mentre le forze dell'ordine indagano per recuperare il maltolto, sui social è partita la corsa contro il tempo per una raccolta fondi che possa far riacquistare in breve tempo il necessario all'ente intitolato in ricordo di suor Ilaria Meoli. Il codice Iban per aiutare Casa Ilaria è il seguente: IT05R0523271131000000004363. Banca popolare di Lajatico

