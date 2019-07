Il sindaco Nardella è Ufficiale dell’Ordine di Rio Branco

Il sindaco Dario Nardella è stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine di Rio Branco per l’impegno dimostrato nel rafforzare i rapporti tra Firenze e Brasile in seguito alla missione istituzionale a Salvador Bahia del novembre 2017.

La prestigiosa onorificenza gli è stata conferita questo pomeriggio a Roma dall’ambasciatore del Brasile in Italia Antonio de Aguiar Patriota, presso la sede dell’Ambasciata in piazza Navona. Alla cerimonia era presente anche l’assessore all’educazione Sara Funaro, che partecipò alla missione in Brasile in qualità di assessore al Welfare.

L’Ordine di Rio Branco è un riconoscimento che il presidente della Repubblica federale del Brasile conferisce a persone fisiche e giuridiche da tutto il mondo che si siano particolarmente distinte nei settori della politica, della cultura, dell’economia e delle scienze, con un forte e positivo impatto per il Paese.

“Sono onorato di ricevere questo importante riconoscimento - ha detto il sindaco Nardella -, frutto della collaborazione che abbiamo rafforzato in seguito alla missione istituzionale di due anni fa. Questa onorificenza va a rafforzare il legame tra Firenze e Salvador Bahia legate dal gemellaggio sottoscritto nel 1991 dai sindaci Giorgio Morales e Ferando Josè Roche. Firenze è vicina a Salvador e al Brasile, con cui ha un legame storico molto profondo, e si impegna a rafforzare i rapporti tra le due città”. “Voglio condividere questo riconoscimento con tutti i fiorentini - ha concluso il sindaco - e lo prendo come uno stimolo a impegnare me stesso e la città per migliorare ancora di più le relazioni non solo tra Firenze, Salvador e lo stato di Bahia, ma anche più in generale tra Firenze e il Brasile”.

Durante la visita a Salvador, città gemella di Firenze, il sindaco Nardella ha annunciato il sostegno che il Comune vuole dare al ‘Progetto Axé’, tramite collaborazioni con la Scuola di Musica di Fiesole e l’Istituto Polimoda. Sempre a Salvador, la città di Firenze sostiene le attività del ‘Progetto Agata Smeralda’ con azioni sociali in diverse aree.

L’Ordine di Rio Branco è stato istituito nel 1963 dall’allora presidente della Repubblica João Goulart, in omaggio al Barone di Rio Branco, patrono della diplomazia brasiliana.

Le insegne dell’Ordine hanno gli stessi colori (blu e bianco) e il simbolo (la sfera armillare) dello stemma di Rio Branco e riportano il suo motto: Ubique Patriae Memor (‘In qualsiasi luogo, sarò sempre memore della Patria’).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze