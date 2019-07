Smantellato spaccio nei giardini di Pistoia frequentati da ragazzi

La guardia di finanza di Pistoia ha documentato episodi di spaccio per circa un anno in parchi e giardini pubblici frequentati da minori alle Fornaci e Porta San Marco a Pistoia. Per questo sono state eseguite quattro misure cautelari: un marocchino 38enne è in carcere, un 44enne italiano è stato arrestato in flagranza e adesso in carcere, un 43enne italiano è ora ai domiciliari e un 35enne italiano ha solo l'obbligo di dimora. L'intensa attività di spaccio di cocaina produceva un volume d'affari illecito di circa mezzo milione di euro.

Tutte le notizie di Pistoia