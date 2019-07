Training internazionale con i migliori studenti di Europa, 10 vengono dalla Toscana

Ci sono anche i talenti imprenditoriali di Prato, Scandicci e Firenze tra i trenta giovanissimi provenienti da Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Austria, Polonia e Romania del progetto EYEE Erasmus + che si sono incontrati a Vienna per vivere un’esperienza tutta europea dedicata all’etica e all’imprenditorialità. Si tratta dei migliori studenti che hanno partecipato al progetto europeo di educazione all’etica e all’imprenditorialità guidato e organizzato da ARTES Associazione Toscana Ricerca e Studio. Portano con loro le proprie idee di impresa, già giudicate vincitrici nelle Giornate delle Idee di Impresa EYEE tenute nei primi mesi del 2019 e valutate come le migliori da giurie di imprenditori da tutta Europa. Fino a domani, 19 luglio, stanno partecipando al Training Internazionale EYEE a Impact Hub Vienna.

I talenti selezionati per le giornate viennesi, hanno messo in valigia un capo di abbigliamento speciale: una t-shirt made in Prato. E’ stata realizzata da Life & Style di Ange Henri Aka, 19 enne vincitore solo un anno fa dell’edizione EYEE a Prato e oggi già imprenditore con il suo negozio in via Santa Trinita 92, nel cuore della città del tessile. Al talento di questo giovane è stata affidata la firma delle magliette simbolo di orgoglio per chi le indosserà.

Il training di Vienna sta portndo i giovani a confrontarsi con temi come la market validation, la realizzazione di una landing page per una startup, la metodologia lean startup con attività di networking, digital marketing e fundraising fino all’etica e all’impatto delle scelte che orientano il business. Tutte tematiche che un imprenditore del futuro deve ben conoscere a far sue nel lancio e sostegno della propria attività.

Hanno anche l’opportunità di visitare startup etiche come Umblick e Sic! e seed fund come la Vienna Business Agency e INITS. A Impact Hub Vienna affiancano nella quotidianità startupper e imprenditori in occasione dell’entrepreneurial shadowing e si confrontano in momenti di mentoring con gli startupper, gli imprenditori e i professionisti che li stanno accompagnando nell’esperienza viennese.

Durante l’EYEE European Business Idea Day, i migliori 13 progetti di impresa selezionati si contenderanno il trofeo EYEE Best Business Idea in Europe.

10 gli studenti toscani a Vienna da Prato (dalle scuole Dagomari, Datini, Livi e Gramsci-Keynes), Firenze (dalla scuola Elsa Morante) e Scandicci (dall’istituto Russell Newton). Ad accompagnarli sono Luca Taddei, project manager di ARTES ed entrepreneurial coach; Nabil Arafin, founder della startup innovativa dell’intelligenza artificiale pratese Awhy, indicata da Millionaire come punto di riferimento italiano in tema di chatbot e customer care; Gianmarco Barluzzi, founder della startup di digital marketing Taak.

Il Training Internazionale EYEE a Vienna anticipa il Final Meeting del progetto europeo EYE Europe che sarà ospitato il 26 e 27 settembre 2019 dalla città di Prato, dove EYE è nato.

“A Vienna si parla italiano in questa settimana di mezza estate – commenta il presidente di ARTES Massimo Maria Marianeschi -. L’idea di educazione all’etica e all’imprenditorialità per i giovanissimi, nata in Toscana dall’iniziativa di ARTES, ha conquistato l’Europa grazie a Erasmus + e si afferma sempre più come esempio virtuoso per la creazione di idee d’impresa e di avviamento dei giovani al lavoro etico e motivato. Questa è l’Italia e l’Europa che funziona, che ci rende orgogliosi e di cui non si parla abbastanza”.

“Sono particolarmente orgoglioso che il progetto EYEE abbia avuto uno sviluppo a livello europeo – sottolinea Lorenzo Marchi, assessore di Prato ai servizi per le imprese e per i cittadini, patrimonio e turismo -. Da semplice amico di Artes, ho contribuito anni fa a farlo nascere a Prato. Oggi nella mia nuova veste di assessore sono pertanto entusiasta che a settembre nella nostra città si svolga la chiusura del programma Eye Europe e sono pronto a fare il possibile affinchè il progetto cresca ancora di più nei prossimi anni”.

Fonte: Ufficio stampa

