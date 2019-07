Uisp Empoli Valdelsa, nuovo statuto adeguato al codice del Terzo Settore

Lo scorso 11 luglio si è svolta l’Assemblea Congressuale Straordinaria del Comitato UISP Empoli Valdelsa, convocata per l’approvazione dello Statuto del Comitato.

Questo importante passaggio avviene nell’ambito di un percorso nazionale iniziato circa un anno fa al fine di adeguare lo Statuto dell’Unione Italiana Sport Pertutti alle norme entrate in vigore con il Codice del Terzo Settore.

Con il nuovo Statuto la UISP manterrà la propria qualifica di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e di Associazione di Promozione Sociale, acquisendo contestualmente quella di Rete Associativa Nazionale.

Al termine del percorso di adeguamento degli Statuti, previsto per la fine del mese di luglio, la UISP sarà pronta ad affrontare un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti per il mondo del Terzo Settore in generale, e per quello sportivo in particolare.

“Approvare questa modifica era molto importante, specialmente in questo periodo di trasformazioni che investono anche il mondo sportivo”, è il commento del presidente del Comitato Empoli Valdelsa Alessandro Scali, “L’introduzione del Registro Unico del Terzo Settore e la nascita di Sport e Salute Spa, comporteranno una modifica del quadro storico e sociale di riferimento, in particolare per il mondo dello sport. Noi della UISP, con questa celere approvazione dello statuto, abbiamo dimostrato di essere pronti ad affrontare le nuove sfide che ci riserverà il futuro e saremo sempre in prima linea anche a sostegno delle altre società sportive del nostro territorio”.

Fonte: Comitato UISP Empoli Valdelsa

Tutte le notizie di Empoli