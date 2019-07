Delle&Coppo a Radio Lady, la loro Vada come Vada nuova hit toscana dell'estate

Oggi, giovedì 18 luglio, sono stati ospiti di Irene Rossi nella trasmissione Liberi Tutti su Radio Lady Delle&Coppo. Delle (Gabriele Delle Piagge, Montaione) e Coppo (Fausto Campani, San Miniato) sono due artisti toscani che hanno iniziato una collaborazione nel 2018. Hanno pubblicato una decina di canzoni demo e fatto diversi live in giro fra Toscana, Lazio e Marche fino ad adesso e, vedendo un riscontro positivo, hanno deciso di editare e rimasterizzare tutte le tracce. Vada come vada E’ stato pubblicato da pochissimo, è una hit per l’estate 2019. È un brano ironico e divertente, con un’atmosfera coinvolgente, sicuramente adatto alla stagione estiva. Il loro disco "Doppia Chance" è in uscita per questo autunno.

CLICCA PLAY PER RIASCOLTARE L'INTERVISTA AGLI AUTORI DI VADA COME VADA

Tutte le notizie di Empoli