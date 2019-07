Zanzare, inizia il trattamento anti larvale: cosa devono fare i cittadini

Il Comune di Certaldo informa che da lunedì 22 luglio partirà un nuovo trattamento antilarvale contro le zanzare, che interesserà gran parte del territorio comunale. Il personale del Comune di Certaldo, coadiuvato dall’Auser, incaricato della disinfestazione, provvederà ad effettuare il trattamento antilarvale mettendo le apposite pastiglie nei tombini e caditoie e nelle zone di criticità (apposita segnaletica verrà apposta in loco).

L'Amministrazione ricorda come per rendere efficace e duraturo il trattamento, è indispensabile che anche tutti i cittadini effettuino il trattamento antilarvale nelle proprie proprietà, con prodotti larvicidi acquistabili presso le farmacie, i supermercati e le “agrarie” da mettere in tutti i ristagni d‘acqua che non si possono eliminare, al fine di eliminare le uova che nel giro di pochi giorni diventano zanzare. Solo così facendo si otterranno risultati. Oltre a questo, è importante attenersi ad alcune semplici regole che sono: svuotare almeno ogni cinque giorni dall'acqua i sottovasi, secchi, ciotole per l’acqua degli animali ecc... Eliminare i contenitori inutili di acqua. Mettere pesci rossi o simili che si nutrono di larve di zanzare nelle vasche ornamentali. Coprire con zanzariere o teli le vasche, i bidoni, i serbatoi per l’irrigazione, soprattutto quelli situati negli orti che invece vengono spesso lasciati aperti.

