"No a sprechi d'acqua": ordinanza del sindaco Pomponi a Montaione

Dall’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) è stata segnalata al Comune di Montaione la necessità dell’adozione di ordinanza sindacale per razionalizzare il consumo di acqua e per ribadire il divieto di un uso improprio. A renderlo noto è il sindaco montaionese Paolo Pomponi, che su Facebook ha pubblicato una nota a riguardo.

"L’AIT ha evidenziato una criticità diffusa sul territorio regionale rilevando per alcune aree specifiche, quali quella di Montaione, situazioni di maggiore attenzione", ha scritto Pomponi, "Nonostante venga infatti rappresentato come in taluni territori la scarsità di pioggia dei mesi invernali sia stata in parte compensata dalla piovosità del mese di maggio, si evidenzia comunque che in alcuni casi, come per il sistema idrico del territorio di Montaione, si registrino livelli minimi di falda degli ultimi anni".

Il primo cittadino ha concluso: "La carenza di risorsa idrica per la nostra area è da tempo sotto monitoraggio da parte dell’Autorità Idrica e sono stati effettuati sondaggi per la realizzazione di nuovi pozzi. Nonostante le difficoltà a reperire nuova risorsa idrica, un paio di pozzi sono in fase di progettazione, mentre uno è stato recentemente realizzato e si attendono le necessarie verifiche prima della messa in funzione. Ecco quindi che oggi ho emanato apposita ordinanza per un uso responsabile, e rispettoso delle norme, della risorsa idrica. Purtroppo da anni Montaione non gode più di autosufficienza idrica, l’acqua distribuita arriva anche da risorse presenti in territori limitrofi".

