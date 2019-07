Allunaggio, fotografie in mostra a Cortona: Selfie in piazza con la statua di Buzz Aldrin

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move e Intesa Sanpaolo festeggiano il cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna.

In ricordo di quello storico momento, dal 20 luglio a 20 agosto nella filiale della Cassa di Risparmio di Firenze – Intesa Sanpaolo di Cortona, saranno esposte alcune stampe vintage originali della missione Apollo 11 e il fotocolor di una delle immagine icona: quella di Buzz Aldrin che passeggia sul suolo lunare il 21 luglio 1969.

Una riproduzione a grandezza naturale della stessa foto e dell’astronauta Buzz Aldrin sarà posizionata in Piazza della Repubblica a Cortona nelle giornate del 20 e 21 luglio per dare l’opportunità a cortonesi e turisti di farsi una foto insieme a uno dei protagonisti dell’allunaggio. Gli utenti potranno condividere i selfie sui social con l’hashtag #SelfieWithBuzz insieme a un pensiero su quale potrà essere il prossimo “grande passo per l’umanità”

La foto originale è conservata nell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, acquisito nel 2015 che annovera un patrimonio fotografico di circa sette milioni di immagini databili fra la metà degli anni Trenta e la metà degli anni Novanta.

Fonte: Cortona On The Move - Ufficio stampa

