Storia, natura, musica e cultura del Montalbano con Alvarez Guitar Quartet

Il XXII FESTIVAL MUSICALE E CULTURALE TRA STORIA E NATURA DEL MONTALBANO continua con successo e il prossimo appuntamento si terrà lunedì 22 luglio alle ore 21,30 presso la Piazzetta Chiesa San Giorgio - località Porciano - Lamporecchio e si esibirà, in un’altra prestigiosa serata classica, Quartetto “L’ Alvarez Guitar Quartet” Sandro Lazzeri, Stefano Falleri, Alessandro Zucchetti, Paolo Saltalippi, già noto e richiesto sulle scene nazionali e internazionali. Titolo della serata “Perle musicali Spagnole e latino-americane”. Presenterà un programma vario, tutto di intenso sapore e contenuto che risulterà per il pubblico, straordinariamente interessante e gradevole.

Quattro chitarristi classici con alle spalle una solida esperienza come solisti e in gruppi cameristici, si riuniscono per superare i limiti dei repertori a volte angusti e ripetitivi della cosiddetta musica colta fondendola in un insieme armonico compiuto e di raro pregio. L'intento del quartetto è rifarsi a quegli autori che hanno saputo scandagliare nell'anima della chitarra, rivelandone la sua natura doppia (colta e popolare), strumento divenuto sintesi della loro estetica e voce dei loro popoli. L'itinerario musicale segue un percorso che va da autori dei secoli precedenti al `900, per giungere a Falla, Albeniz, Bizet, Gershwin attraverso raffinate trascrizioni di opere dal repertorio per altre formazioni strumentali sino ad arrivare alle più interessanti personalità della musica attuale come Torroba, Domeniconi, Santorsola, York ecc.

L'Alvarez Guitar Quartet ha suonato per importanti istituzioni musicali in Italia, Europa e Stati Uniti. I componenti del quartetto affiancano la loro attività concertistica ad una intensa attività didattica atta a diffondere la conoscenza della chitarra classica, strumento le cui caratteristiche vengono esaltate dall'espressività musicale di ciascuno e dal pregiato lavoro di liuteria come quello svolto da Juan Alvarez al quale il quartetto dedica la propria attività. Il quartetto dal 2012 è organizzatore del “Umbria Guitar Festival” dove ha presentato il suo primo lavoro discografico “ Mare nostrum”.

Per informazioni tel 335.5439579

Fonte: Ufficio stampa

