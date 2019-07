Arrestato pusher alla stazione di Pisa. I carabinieri multano anche tre persone perché sedute sul marciapiede

Nel pomeriggio di ieri, durante i controlli straordinari delle forze dell'ordine nella zona della stazione ferroviaria di Pisa, i carabinieri di Tirrenia e i colleghi in supporto da Firenze hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un gambiano di 21 anni. L’extracomunitario è stato notato in atteggiamenti sospetti e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 76 grammi di hashish. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna. Nel medesimo contesto, venivano sanzionate 3 persone per la violazione dell’ordinanza sindacale antidegrado in quanto sorpresi in viale Gramsci seduti sul marciapiede.

Nella tarda mattinata di ieri, a Pisa, i carabinieri della stazione hanno arrestato un italiano 38enne in esecuzione dell’ordinanza di sostituzione della misura dell’obbligo di dimora con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa a seguito delle ripetute violazione delle prescrizioni, impostegli. L’uomo è stato tradotto presso il carcere Don Bosco.

